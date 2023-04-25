aA
Соединенные Штаты Америки выступают за присоединение Украины к Североатлантическому альянсу, но только после победы в войне с Россией. Об этом в понедельник, 24 апреля, заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби в интервью Голосу Америки.
Ambasadorė, Ukrainos misijos prie NATO vadovė Nataliia Galibarenko
Ambasadorė, Ukrainos misijos prie NATO vadovė Nataliia Galibarenko
© Scanpix

По его словам, двери в НАТО для Украины остаются открытыми.

"По этому поводу ничего не изменилось. Мы продолжаем поддерживать открытую дверь в НАТО. Но мы также заявляли, что любой разговор о вступлении в Альянс должен быть разговором между соответствующей страной и самим Альянсом", — сказал Кирби.

Статьи по теме:
Посол Украины при НАТО: мы хотели бы увидеть смелое политическое решение на саммите в Вильнюсе
Представитель литовской миссии при Альянсе: cтраны НАТО будут защищены незамедлительно

Он подчеркнул, что на сегодняшний день главным вопросом для организации является поддержка Киева в его борьбе с российскими оккупантами.

"Это должно быть в центре внимания сейчас — помощь Украине в достижении успеха на поле боя, чтобы они могли добиться успеха и за столом переговоров. На этом мы сейчас сосредотачиваем внимание", — подчеркнул представитель Белого дома.

Ранее сообщалось, что США, Германия и Венгрия выступают против намерений других государств-членов НАТО предложить Украине на июльском саммите в Вильнюсе "дорожную карту" для членства в Альянсе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Корреспондент
Статьи по теме:

Президент Литвы: членство Украины усилит НАТО

По мере приближения саммита НАТО в Вильнюсе...

TOP новостей

Больше всего работников получает 2000 евро "на бумаге": кого можно считать представителем среднего класса

Согласно статистике, в Литве быстро растут зарплаты,...

Raudonukė

Специалист: в Литве нет округов, где ситуация не была бы на грани угрожающей

Прошел всего год и в Литве не осталось "зеленых"...

Грядут перемены погоды: в ближайшие дни ожидаются дожди и похолодание

Во вторник погода в Литве начнет меняться. Над Литвой,...

Сейм Литвы возвращается к вопросу декриминализации конопли

Во вторник Сейм снова планирует взяться за вопрос...

Где и когда состоится голосование на выборах мэра Висагинского самоуправления?

2-4 мая организуется досрочное голосование во втором...