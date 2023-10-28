В США нашли мертвым подозреваемого в убийстве 18 человек в штате Мэн

Как пишет издание, тело Карда нашли вечером 27 октября недалеко от реки Андроскоггин примерно в 16 километрах от Льюистона. Источник CNN в силовых структурах уточнил, что это место расположено недалеко от завода по переработке отходов, откуда недавно уволили подозреваемого.

Источник Associated Press рассказал, что Кард выстрелил в самого себя из ружья.

Роберт Кард был резервистом американской армии. Несколько недель он проходил лечение в психиатрической клинике после того, как "услышал голоса" и "угрожал устроить стрельбу" на военной базе, добавляет AP.