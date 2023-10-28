В США нашли мертвым подозреваемого в убийстве 18 человек в штате Мэн

 
"Настоящее время"
Šaudynės Meine
Šaudynės Meine
ФОТО: EPA - ELTA

В США резервист армии США Роберт Кард, которого подозревают в убийстве 18 человек в городе Льюистон в американском штате Мэн, найден мертвым. Об этом сообщил CNN со ссылкой на заявление местных властей.

Как пишет издание, тело Карда нашли вечером 27 октября недалеко от реки Андроскоггин примерно в 16 километрах от Льюистона. Источник CNN в силовых структурах уточнил, что это место расположено недалеко от завода по переработке отходов, откуда недавно уволили подозреваемого.

Источник Associated Press рассказал, что Кард выстрелил в самого себя из ружья.

Роберт Кард был резервистом американской армии. Несколько недель он проходил лечение в психиатрической клинике после того, как "услышал голоса" и "угрожал устроить стрельбу" на военной базе, добавляет AP.

Стрельба в городе Льюистон в штате Мэн произошла 25 октября. Стрелок открыл огонь в местном ресторане Schemengees Bar & Grille и боулинг-клубе Sparetime Recreation. Погибли 18 человек, еще 13 получили ранения.

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