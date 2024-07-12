В США начался суд над актером Алеком Болдуином. Его обвиняют в убийстве оператора Галины Хатчинс

В первый день стороны обвинения и защиты нарисовали совершенно противоположные картины событий, которые привели к смерти Хатчинс.
В случае признания виновным Болдуину грозит до 18 месяцев тюремного заключения.
42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс была убита во время репетиции одной из сцен выстрелом из револьвера, которым по сюжету фильма пользовался Болдуин — он оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых.
Ранее было установлено, что пиротехник фильма Ханна Гутьеррес-Рид случайно перепутала реквизитные пули с боевыми патронами, которые она принесла из дома.
Болдуин не признает себя виновным и утверждает, что не нажимал на спусковой крючок револьвера перед выстрелом, а только взвел курок.
„Я не знаю, что произошло на площадке. Не знаю, как боевой патрон оказался в этом револьвере“, — говорил актер в одном из интервью.
Во вступительном слове защита представила Болдуина как актера, выполняющего свою работу и доверившегося команде, которой было поручено обеспечить безопасность оружия.
Обвинители же утверждали, что он грубо пренебрегал техникой безопасности на съемочной площадке фильма с небольшим бюджетом и неопытным актерским составом.
Прокурор Эрлинда Джонсон заявила в присяжным, что это дело — „простое и прямолинейное“.
По ее словам, Болдуин на съемках „играл с револьвером“ и „нарушил правила безопасного обращения с огнестрельным оружием“.
Однако команда защиты утверждала, что на съемочной площадке к огнестрельному оружию относятся по-другому, — у каждого члена команды есть своя роль и обязанности, в том числе и в вопросах безопасности и обращения с ним.
„Он просто действовал так, как это делали многие поколения, и именно техника безопасности подвела их всех, — сказал адвокат Болдуина Алекс Спиро. — Алек Болдуин не совершил никакого преступления“.
Члены съемочной группы, отвечающие за безопасность, включая Гутьеррес-Рид и Дэвида Холлса, помощника режиссера и координатора по безопасности, не справились со своей работой, утверждал он.
„Боевые патроны никогда не должны находиться на съемочных площадках“, — сказал Спиро.
Холлс признал себя виновным в небезопасном обращении с огнестрельным оружием, а Гутьеррес-Рид в начале этого года была признана виновной в непреднамеренном убийстве и приговорена к 18 месяцам тюрьмы.
Ключевым вопросом в ходе судебного разбирательства станет утверждение Болдуина о том, что он не нажимал на спусковой крючок, когда револьвер в его руках выстрелил.
Прокуроры с самого начала подвергли это утверждение сомнению и заявили, что ФБР проводила масштабные тесты, и оружие „работало совершенно нормально, как и было задумано“.
Авокаты Болдуина отметили, что во время одного из испытаний агенты сломали некоторые компоненты оружия, что не позволило использовать его для дальнейшего анализа в рамках защиты.
В дальнейшем на процессе, как ожидается, выступят несколько свидетелей, также присяжным покажут аудио- и видеозаписи со съемочной площадки, сделанные в том числе в день убийства Галины Хатчинс.