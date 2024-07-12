В США начался суд над актером Алеком Болдуином. Его обвиняют в убийстве оператора Галины Хатчинс

Болдуин не признает себя виновным и утверждает, что не нажимал на спусковой крючок револьвера перед выстрелом, а только взвел курок.

Ранее было установлено, что пиротехник фильма Ханна Гутьеррес-Рид случайно перепутала реквизитные пули с боевыми патронами, которые она принесла из дома.

42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс была убита во время репетиции одной из сцен выстрелом из револьвера, которым по сюжету фильма пользовался Болдуин — он оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых.

В первый день стороны обвинения и защиты нарисовали совершенно противоположные картины событий, которые привели к смерти Хатчинс.

„Я не знаю, что произошло на площадке. Не знаю, как боевой патрон оказался в этом револьвере“, — говорил актер в одном из интервью.

Во вступительном слове защита представила Болдуина как актера, выполняющего свою работу и доверившегося команде, которой было поручено обеспечить безопасность оружия.

Обвинители же утверждали, что он грубо пренебрегал техникой безопасности на съемочной площадке фильма с небольшим бюджетом и неопытным актерским составом.

Прокурор Эрлинда Джонсон заявила в присяжным, что это дело — „простое и прямолинейное“.

По ее словам, Болдуин на съемках „играл с револьвером“ и „нарушил правила безопасного обращения с огнестрельным оружием“.