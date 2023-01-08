В США на свободу вышла Ана Монтес - одна из самых известных шпионок холодной войны

Монтес, которой сейчас 65 лет, работала аналитиком в разведывательном управлении Пентагона и шпионила в пользу Кубы.

После ее ареста в 2001 году американские чиновники утверждали, что она почти полностью раскрыла разведывательные операции США на острове.

По словам одного из них, Монтес была одной из наиболее опасных агентов, когда-либо задержанных американскими спецслужбами, она нанесла Соединенным Штатам огромный вред.

Мишель Ван Клив, бывший главой контрразведки при президенте Джордже Буше-младшем, в 2012 году заявил Конгрессу, что Монтес скомпрометировала все действия американских агентов на острове.

"Кубинцы были прекрасно осведомлены обо всем, что мы знали о них, и могли использовать это в своих интересах. Кроме того, она смогла повлиять на оценки ситуации на Кубе в своих разговорах с коллегами, а также нашла возможность предоставить полученную информацию другим державам," - сказал Ван Клив.

После ареста Монтес обвинили в раскрытии личностей четырех американских разведчиков и огромного количества секретных материалов. Ее приговорили к 25 годам тюрьмы. Вынося приговор, судья заявил, что своими действиями она поставила под угрозу безопасность всей американской нации.

В отличие от многих других известных шпионов времен холодной войны, Аной Монтес двигали идеологические соображения, а не личная выгода. Ей не нравилось, как администрация Рональда Рейгана действует в Латинской Америке, и во многом именно это подтолкнуло ее к сотрудничеству с кубинской разведкой.

В отчете генерального инспектора министерства обороны США говорится, что Монтес была возмущена поддержкой, которую американцы оказывали "Контрас" - повстанческой группировке правого толка, подозреваемой в совершении военных преступлений и других злодеяний в Никарагуа.

В отчете утверждается, что в 1984 году к ней обратился ее сокурсник по Университету Джона Хопкинса. Позже ее познакомили с агентом кубинской разведки, и она без колебаний согласилась работать на кубинцев, чтобы помочь Никарагуа.

В следующем году Монтес съездила в Гавану для обучения шпионскому ремеслу, а затем поступила на работу в разведывательное управление Министерства обороны, где в итоге дослужилась до должности старшего аналитика по правительству Кубы.

На протяжении почти двух десятилетий она каждые несколько недель встречалась с кубинскими кураторами в ресторанах Вашингтона и передавала им совершенно секретную информацию. Новые задания ей передавали с помощью радиопередач, транслировавшихся на коротких волнах.

В сентябре 2001 года ее задержали - сотрудники американской разведки получили информацию о том, что кто-то из правительственных служащих шпионит в пользу Кубы.