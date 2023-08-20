В США могут назначить инспектора для контроля средств Киеву

Без этой гарантии Бэкон не видит смысла в дальнейшем истощении американских запасов и расходовании средств в условиях, когда ситуация с боями не сдвигается с мертвой точки, пишет Politico.

Между тем член Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Небраска, Дон Бэкон, являющийся ярым сторонником Украины, уже заявил, что поддержит только тот пакет мер, который обеспечит поступление на поле боя таких современных вооружений, как армейская тактическая ракетная система большой дальности.

Такое условие может быть выдвинуто на фоне запроса Белого дома к Конгрессу США об одобрении еще 24 млрд долларов (22 млрд евро) для поддержки Киева в войне, пишет издание со ссылкой на источники.

Члены Республиканской партии в Конгрессе США могут попросить о назначении инспектора для контроля за финансированием Украины "с целью предотвращения коррупции". Об этом в субботу, 19 августа, сообщило издание Politico.

"Зачем продолжать давать Украине оружие, которое не поможет ей выиграть войну?" - отметил член комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам Бэкон.

Abrams могут быть доставлены на фронт в сентябре



Ранее, 28 июля, Politico сообщило, что первые американские танки Abrams могут появиться на поле боя в Украине, скорее всего, в сентябре.

По словам его собеседников, в августе несколько Abrams планируется отправить в Германию, где их переоснастят, после чего первая партия танков будет отправлена в Украину. Именно в августе, сообщили представители Пентагона, должен закончиться примерно 10-недельный курс обучения украинских военных на 31 учебном танке на военной базе Графенвёр в Германии.

"Первая партия танков Abrams, поставляемых США в Украину, была одобрена к отправке в выходные (5 и 6 августа. - Ред.), танки должны прибыть в Украину к началу осени", - 7 августа процитировал телеканал CNN начальника отдела снабжения армии Дугласа Буша.