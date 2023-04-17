Следствие ведут спецагенты Госбюро расследований Агентства по обеспечению правопорядка Алабамы. На месте работают сотрудники департамента полиции Дейдевилля, офисов шерифа и окружного прокурора, Федерального бюро расследований.

Белый дом внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь с местными властями и правоохранительными органами.

Стрельба произошла на праздновании дня рождения около 22.30 по местному времени 15 апреля, сообщил сержант Джереми Буркетт из правоохранительных органов Алабамы.

Пока неизвестно, задержан ли нападавший и какими мотивами он руководствовался. В Дейдвилле проживают примерно 3200 человек.

A shooting in Dadeville, Alabama, has left people injured, Dadeville Council Member Teneeshia Goodman-Johnson told CNN.https://t.co/mgtYtcgDZw — CNN (@CNN) April 16, 2023



За 15 недель с начала 2023 года в США произошло по меньшей мере 162 инцидента с массовой стрельбой, следует из данных Архива о насилии с применением огнестрельного оружия (Gun Violence Archive). В среднем в день отмечалось 1,5 подобных инцидента.

В конце марта президент Джо Байден потребовал ужесточить законодательство о владении огнестрельным оружием в США.

Согласно официальным данным, только в 2020 году в Соединенных Штатах были застрелены около 20 тысяч человек - погибали почти по 50 человек в день.