В заявлении FAA указано, что авиакомпаниям предписано приостановить полеты как минимум до 9:00 по cевероамериканскому восточному времени (16:00 по рижскому). Одновременно ведется перенастройка системы и ее проверка.
Обновление: около 16:00 по вильнюсскому времени полеты над территорией США начали постепенно возобновляться, сообщает CNN со ссылкой на FAA.
CNN со ссылкой на сервис FlightAware, который в режиме онлайн отслеживает полеты, сообщает, что по состоянию на 15:30 рижского времени более 3700 рейсов были задержаны, еще 578 отменены. Международные вылеты в США из крупнейших аэропортов Европы продолжились, хотя некоторые самолеты отправились за океан с задержкой.
О случившемся был проинформирован президент США Джо Байден. Он уже обсудил инцидент с министром транспорта Питом Буттиджичем. По словам американского лидера, причины неисправности выясняются. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что "на данный момент нет никаких доказательств кибератаки", но окончательные выводы будут сделаны по итогам расследования.
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