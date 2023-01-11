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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в среду приостановило все вылеты внутренних рейсов. Причиной, пишет CNN, послужил крупный сбой в системе, которая направляет пилотам предполетные уведомления о событиях, которые могут представлять опасность во время выполнения рейса.
JAV oro linijos ragina stabdyti 5G plėtrą dėl galimo pavojaus oro uostuose.
JAV oro linijos ragina stabdyti 5G plėtrą dėl galimo pavojaus oro uostuose.
© Scanpix

В заявлении FAA указано, что авиакомпаниям предписано приостановить полеты как минимум до 9:00 по cевероамериканскому восточному времени (16:00 по рижскому). Одновременно ведется перенастройка системы и ее проверка.

Обновление: около 16:00 по вильнюсскому времени полеты над территорией США начали постепенно возобновляться, сообщает CNN со ссылкой на FAA.

CNN со ссылкой на сервис FlightAware, который в режиме онлайн отслеживает полеты, сообщает, что по состоянию на 15:30 рижского времени более 3700 рейсов были задержаны, еще 578 отменены. Международные вылеты в США из крупнейших аэропортов Европы продолжились, хотя некоторые самолеты отправились за океан с задержкой.

О случившемся был проинформирован президент США Джо Байден. Он уже обсудил инцидент с министром транспорта Питом Буттиджичем. По словам американского лидера, причины неисправности выясняются. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что "на данный момент нет никаких доказательств кибератаки", но окончательные выводы будут сделаны по итогам расследования.

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DELFI

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