В США испортили 15 млн доз вакцины от коронавируса

Сотрудники завода американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе несколько недель назад допустили ошибку при смешивании ингредиентов вакцины от коронавируса, что привело к потере 15 млн доз препарата, сообщает газета The New York Times.

О потере 15 млн доз препарата из-за производственный ошибки на заводе в Балтиморе также пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, инцидент произошел на предприятии Emergent BioSolutions Inc, которое еще не было сертифицировано Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) для производства вакцины Johnson & Johnson.

В Johnson & Johnson заявили, что партия лекарственного вещества не прошла проверку качества. ”В ходе процесса контроля качества на предприятии Emergent BioSolutions была выявлена одна партия лекарственной субстанции, которая не соответствовала стандартам”, — сообщил представитель компании Джейк Сарджент.

Как пишет NYT, из-за произошедшего FDA проводит проверку завода. Все партии вакцины компании, уже поступившие в медицинские учреждения США, безопасны, так как были произведены на мощностях Johnson & Johnson в Нидерландах, однако последующие партии препарата планировалось направлять с завода в Балтиморе, что приведет к задержке поставок из-за простоя в связи с проверкой, указывает газета.

Федеральные чиновники по-прежнему ожидают, что у них будет достаточно доз, чтобы выполнить обязательство президента США ДжоБайдена предоставить к концу мая вакцину для всего взрослого населения, пишет газета. По ее данным, два других уполномоченных на федеральном уровне производителя, Pfizer-BioNTech и Moderna, продолжают поставлять продукцию, как и ожидалось.

Согласно планам Байдена, к концу первых 100 дней его пребывания на посту президента американцы сделают 200 млн прививок от коронавируса. По последним данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, по меньшей мере одну дозу вакцины получили больше 97 млн американцев, или 29,4% населения.

Применение в стране вакцины от коронавируса Johnson & Johnson американский регулятор одобрил в конце февраля. Препарат вводится однократно. По данным FDA, вакцина эффективна в 66–67% случаев при предотвращении заболевания ”умеренной” тяжести и в 77–85% случаев — при предотвращении тяжелых случаев.