Хорн отметила, что инициатива проведения телефонного разговора исходила от Владимира Путина, а Байден согласился на него, "поскольку он полагает, что, когда речь идет о России, прямой диалог между лидерами незаменим".

О том, что поздно вечером 30 декабря состоится телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом, 29 декабря сообщил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В свою очередь, агентство dpa со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщает, что речь в телефонном разговоре между Байденом и Путиным будет идти и о конфликте вокруг Украины. По словам источника агентства, президент США намерен дать понять российскому лидеру, что в случае военного вторжения РФ в Украину Россию ожидают суровые санкции.

"Мы с нашими союзниками согласовали вопрос введения жестких санкций в отношении российской экономики и финансового сектора. Они будут гораздо более сильными, чем то, что было реализовано после 2014 года (после аннексии Россией Крыма. — Ред.)", — подчеркнул собеседник dpa.

Переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ — в январе 2022 года



В последний раз Путин и Байден общались 7 декабря — тогда разговор состоялся в режиме видеоконференции. При этом лидеры обсудили двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, а также ситуацию вокруг Украины и расширение НАТО на восток.

Ожидается, что 10 января Россия и США проведут в Женеве переговоры на тему Украины. Спустя два дня, 12 января, по данным СНБ США, должна будет также пройти встреча представителей России и НАТО. На 13 января запланирована встреча в формате Россия — ОБСЕ.

В середине декабря на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе Москва направила Вашингтону список требований по вопросам безопасности. Они подразумевают, в частности, получение письменных гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток и не примет в свой состав Украину.

Телефонный разговор между Блинкеном и Зеленским



29 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает пресс-служба Госдепартамента, Блинкен заверил украинского лидера в непоколебимой поддержке США в вопросах, касающихся независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, на фоне концентрации российских войск на украинской границе.

Блинкен и Зеленский обсудили мирные пути разрешения конфликта на востоке Украины и будущие дипломатические контакты с Россией, указал представитель Госдепа Нед Прайс.

Переговоры глав МИДов Германии, Франции, Великобритании и США

Ситуация вокруг Украины стала также темой переговоров министров иностранных дел Германии, Франции, Великобритании и США, сообщил МИД ФРГ 29 декабря на своей странице в соцсети Twitter.

AMin @ABaerbock führte heute Abend Austausch mit Amtskolleg*innen @JY_LeDrian, @TrussLiz & @SecBlinken über Lage im Umfeld der ukrainischen Grenze und zu anstehenden Dialogformaten mit #Russland. Auch Thema: Solidarität mit Litauen mit Blick auf chinesisches Vorgehen, Iran/JCPoA. — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) December 29, 2021



Также Анналена Бербок, Жан-Ив Ле Дриан, Элизабет Трасс и Энтони Блинкен обсудили последний раунд переговоров в Вене по ядерной программе Ирана, а также способы проявления солидарности с Литвой в ее конфликте с Китаем.

Госсекретарь США Блинкен по итогам переговоров заявил на своей странице в Twitter о единстве сторон в том, что в случае дальнейших агрессивных действий России по отношению к Украине должны последовать серьезные санкции.