В США и Нидерландах обломки самолетов упали на жилые районы

В США у Boeing 777 авиакомпании United Airlines, летевшего в Гонолулу, вечером в субботу, 20 февраля, отвалились части правого двигателя вскоре после вылета из Денвера в штате Колорадо. В результате один крупный обломок упал в саду одного из жилых домов, другие - на спортивную площадку. По счастливой случайности никто не пострадал.

Incredible photos by Hayden Smith of UA328 suffering an engine failure shortly after departing Denver #UA328 #Denver #UAL328 pic.twitter.com/JF89Q8lPua

На борту самолета находился 231 пассажир и 10 членов экипажа. Пострадавших среди них также нет. Самолету после аварии удалось вернуться в Денвер и совершить аварийную посадку. Большинство пассажиров уже вылетели в Гонолулу другим рейсом. Причины аварии выясняются.

BREAKING: Explosion in plane over Denver, giant metal falls from sky in Broomfield in a yard from this aircraft pic.twitter.com/J60Np0wEfG