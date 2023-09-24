В США еще раз успешно пересадили человеку сердце свиньи

Специалисты Медицинского центра университета Мэриленда (США) успешно сделали вторую в историю операцию по пересадке человеку сердца генно-модифицированной свиньи. После операции пациент, 58-летний ветеран американского ВМФ Лоуренс Фосетт, дышит без вспомогательных приборов, а трансплантированное сердце "работает нормально, без помощи каких-либо внешних устройств", говорится в сообщении, размещенном на сайте университета в пятницу, 22 сентября.

Фосетт был признан непригодным для получения человеческого донорского сердца в силу ранее перенесенного им сердечно-сосудистого заболевания и осложнений с внутренним кровотечением. "Последняя надежда, которая у меня осталась - это свиное сердце, - сказал он перед операцией. - Во всяком случае, теперь у меня есть шанс". После пересадки Фосетт принимает специальные препараты и антитела, чтобы его организм не отторгал донорский орган.