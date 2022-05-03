В США экс-полицейского обвинили в убийстве 12-летнего мальчика выстрелом в спину

Власти заявляют, что 26-летний полицейский Эдсаул Мендоса участвовал в "тактически необоснованном" преследовании Томаса "Ти Джея" Сидерио и застрелил его, несмотря на то, что знал, что подросток был безоружен.

Полиция полагает, что друг убитого был причастен к краже оружия.

Мендоса был арестован в воскресенье.

Согласно представленным следствием фактам, Мендоса входил в группу из четырех офицеров полиции в штатском, которые пытались задержать Томаса и его 17-летнего друга, полагая, что тот был причастен к краже огнестрельного оружия.

При попытке задержать пару "раздался выстрел", разбивший заднее пассажирское стекло. Когда подростки попытались бежать, Мендоса погнался за Томасом и трижды выстрелил в него.

В документах утверждается, что третий выстрел был произведен, несмотря на то, что Мендоса знал, что Томас выбросил оружие, упавшее примерно в 12 метрах от мальчика. К моменту последнего выстрела Томас уже не убегал.

"Таким образом, когда Мендоса произвел третий и смертельный выстрел, он знал, что у 12-летнего Томаса Сидерио больше нет оружия и нет возможности причинить ему вред", — заявил окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер.

"Тем не менее он выстрелил ему в спину, убив его".

Мендоса был уволен из полиции вскоре после инцидента.

По словам прокурора Краснера, большая часть улик против Мендосы основана на видеозаписи стрельбы, которая не будет обнародована до тех пор, пока это не санкционирует судья. Прокурор сказал, что на видео видно, что Томас "по сути лежал лицом вниз на тротуаре" и, возможно, сдался.

Мендоса был задержан в воскресенье и находится под стражей без права внесения залога. Предварительное слушание назначено на 16 мая.

Прабабушка Томаса, Мэри Сидерио, по словам местного телеканала Си-би-эс, приветствовала известие об обвинениях против Мендосы.

"Мое сердце разбито, я не могу спать, — сказала она. — Никто из нас не может спать. То, что случилось, просто ужасно".