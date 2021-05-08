Согласно документам суда, четверо обвиняемых были основателями и членами преступной организации. Группа арендовала IP-адреса, серверы и домены для злоумышленников, которые использовали эту техническую инфраструктуру для распространения вредоносных программ и атак на финансовые учреждения и физических лиц по всем США. Преступники в частности получали доступ к компьютерам жертв, формировали бот-сети и крали банковские учетные данные.

Главная задача обвиняемых заключалась в том, чтобы их клиентов не могли обнаружить правоохранительные органы. Согласно судебным материалам и заявлениям самих подсудимых, Гричишкин и Скворцов были учредителями и владельцами преступной организации. Первый руководил персоналом, а второй отвечал за маркетинг и выступал в качестве контактного лица.

Скородумов был одним из ведущих системных администраторов организации, а иногда и единственным системным администратором. В этой роли он настраивал и управлял доменами и IP-адресами клиентов, помогал им оптимизировать вредоносные программы и бот-сети, а также отслеживал уведомления о злоупотреблениях и реагировал на них. Стасси выполнял различные административные задачи.

По словам ответственного специального агента ФБР Тимоти Уотерса, жертвы киберпреступников понесли потери в миллионы долларов. ФБР расследовало это дело при содействии правоохранительных органов Германии, Эстонии и Великобритании.

Стасси, Скородумов и Гричишкин признали себя виновными в феврале и марте 2021 года по одному пункту обвинения в сговоре с преступной организацией. Скворцов признал вину в мае. Каждому подсудимому грозит до 20 лет лишения свободы. Вынесение приговоров им назначено соответственно на 3 июня, 29 июня, 8 июля и 16 сентября.