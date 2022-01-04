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Более 1 млн новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено за минувшие сутки в Соединенных Штатах, численность населения которых — свыше 329 млн человек. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в понедельник, 3 января, Университетом Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд). Точный показатель составил 1 076 889 случаев.
В США — более 1 млн новых случаев заражения коронавирусом за сутки
© Reuters / Scanpix

Число летальных исходов с Covid-19 за последние 24 часа достигло 1688.

По словам экспертов, речь идет о мировом суточном максимуме. Тем самым США с учетом новых инфицированных могут считаться страной, сильнее других пострадавшей от пандемии коронавируса.

США обошли Индию в официальной статистике

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Показатель от 3 января почти вдвое превысил предыдущий максимум в 590 тысяч новых случаев, который был зафиксирован в США всего четыре дня назад. При этом по сравнению с данными предыдущей недели произошло удвоение.

До этого верхнюю строчку в официальной статистике занимала Индия, где 7 мая 2021 года вирус нового типа был выявлен более чем у 414 тысяч человек.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи уже заявил, что кривая новых инфекций в стране растет "практически вертикально".

Массовые отмены авиарейсов и занятий в школах


На фоне распространения омикрон-варианта коронавируса в стране массово отменяют авиарейсы, тысячи американских школ на этой неделе отсрочили возвращение учеников в классы после каникул либо вновь перешли на дистанционное обучение. По данным медцентра The Mayo Clinic, в США положительный результат тестов на коронавирус составляет в среднем 18%.

Всего в США с начала пандемии на 3 января зафиксировано 55 114 057 подтвержденных случаев заражения, число смертей с Covid-19 достигало 827 753.

Ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин инфицирован коронавирусом. Болезнь протекает легко, сообщил он в микроблоге Twitter. Поскольку глава Пентагона был полностью вакцинирован, а также получил бустерную дозу, симптомы "намного мягче", чем могло быть в случае отсутствия прививок. "Продолжаю призывать всех, кто имеет право на повторную вакцинацию, пройти ее", — обратился к согражданам Остин. В вооруженных силах США наличие прививок от коронавируса обязательно.

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Deutsche Welle
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