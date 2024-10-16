В США авиакомпанию Lufthansa оштрафовали за дискриминацию евреев

В результате в посадке на самолет до Будапешта отказали всем пассажирам рейса, кого работники авиакомпании посчитали евреями. В заявлении Минтранса США отмечается, что многие из них не знали друг друга и путешествовали не вместе, а Lufthansa не смогла опознать пассажиров, не выполнявших указания членов экипажа.