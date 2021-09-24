Заместитель председателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марк Энтони Джитвэй арестован во Флориде по обвинению в неуплате налогов на сумму 93 млн долларов. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщило министерство юстиции США.

Джитвэй - гражданин США, с 1995 года работавший в России. В 2019 году указом президента РФ ему было предоставлено российское гражданство. В "Новатэке", который является вторым по объемам добычи природного газа в России после "Газпрома", Джитвэй работает с 2003 года. А уже в 2005 году он, по мнению американских органов юстиции, начал участвовать "в обмане США, скрывая факт владения офшорными активами и не уплачивая налоги на миллионы долларов".

Джитвэя обвиняют в том, что он не предоставлял информацию об офшорных активах, скрывал сведения о доходах и уклонялся от уплаты налогов. По каждому из обвинений ему грозит тюремное заключение сроком от 5 до 20 лет.

"Новатэк" пока не прокомментировал арест своего топ-менеджера.