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По данным прокуратуры, 34-летний гражданин РФ и США и его жена в результате взлома в 2016 году криптовалютной биржи украли биткоины, по нынешнему курсу эквивалентные более 4,5 млрд долларов.
Bitcoinas
Bitcoinas
© Reuters

Министерство юстиции США сообщило об аресте проживающей в Нью-Йорке супружеской пары по федеральному обвинению в заговоре с целью отмывания миллиардов долларов в биткоинах, украденных в результате взлома криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Утром во вторник, 8 февраля, в Манхэттене были арестованы в 34-летний гражданин РФ и США Илья Лихтенштейн и его 31-летняя супруга Хизер Морган, говорится в распространенном в тот же день заявлении американского ведомства.

Согласно этим данным, им вменяется в вину использование "различных изощренных методов отмывания украденной криптовалюты" и сокрытии данных сделок. "Посыл преступникам ясен: криптовалюта не является безопасной гаванью. Мы можем и будем следить за деньгами вне зависимости от их вида", - заявила заместитель генерального прокурора Лайза Монако в видеообращении, опубликованном Минюстом.

Возможность освобождения под залог

При этом мировой судья предоставил обвиняемым возможность освобождения под залог. Лихтенштейна могут отпустить под домашний арест после внесения 5 миллионов долларов, Морган - 3 миллионов.

Между тем прокуратура призывала отказать в переводе фигурантов под домашний арест, указывая на риск их бегства, поскольку они потенциально все еще имеют доступ к огромным финансовым средствам. Кроме того, при обыске дома у Лихтенштейна и Морган следователи нашли папку под названием "Идеи для паспорта", которая содержала информацию о возможностях получить поддельные документы, сообщили представители обвинения.

Изъята рекордная сумма денег - 3,6 миллиарда долларов в криптовалюте

Одновременно министерство юстиции в Вашингтоне сообщило об изъятии криптовалюты на сумму, эквивалентную более 3,6 миллиарда долларов, что стало крупнейшей в истории конфискацией финансовых средств.

При этом, по данным прокуратуры, в результате совершенной около шести лет назад кибератаки на биржу Bitfinex было украдено около 71 миллиона долларов в биткоинах (119 754 биткоина). В настоящее время данная сумма превышает 4,5 миллиарда долларов, указывается в документе. Согласно обвинению, супружеская пара инициировала в ходе взлома биржи более 2 тысяч незаконных операций с биткоинами и перевели украденную цифровую валюту на принадлежащий Лихтенштейну цифровой кошелек.

Обвиняемые использовали "классические методы отмывания денег"

Следствие отследило движение украденных средств на более десяти счетах, контролируемых Лихтенштейном, Морган и принадлежащими им фирмами. Предполагаемые преступники использовали "классические методы отмывания денег, чтобы сокрыть свои действия и движение денег, такие как открытие счетов на фиктивные фамилии и использование компьютерных программ для автоматизации транзакций", сообщило ведомство. В числе прочего Лихтенштейн и Морган пользовались незаконной торговой площадкой AlphaBay в даркнете, заявили прокуроры.

Кроме того, миллионы долларов были обналичены через биткойн-банкоматы и были "использованы для покупки золота и невзаимозаменяемых токенов, а также более приземленных предметов вроде подарочных карт супермаркетов Walmart", сообщается далее.

За последние пять лет из виртуального кошелька Лихтенштейна были переведены около 25 тысяч украденных биткоинов. Оставшиеся более 94 тысяч биткоинов продолжали храниться в нем и были изъяты прокуратурой.

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