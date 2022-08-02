На личной странице заместителя главы Совета безопасности РФ, экс-президента Дмитрия Медведева в социальной сети "ВКонтакте" ночью появилась публикация с рассуждениями о расширении границ России и истории ее взаимоотношений с соседями. Первой внимание на этот пост обратила Ксения Собчак, разместившая скриншоты в своем Telegram-канале.

Собчак сообщила, что запись пробыла в открытом доступе "минут десять", и предположила, что аккаунт Медведева был взломан.

В публикации на странице бывшего российского президента, в частности, события начала 1990-х годов названы "роковой ошибкой". Там же подчеркивается: Россия готова потратить все возможные средства, чтобы "все народы, населяющие когда-то большой и могучий Советский союз" снова жили "в дружбе и взаимопонимании". После завершения войны в Украине (автор текста не сомневается в ее успешном для РФ завершении) Россия, говорится в посте, "пойдет в следующий поход для восстановления границ нашей Родины".

В качестве примера "отобранных" земель в публикации названы Грузия и Казахстан. Грузия, как утверждается, вообще не существовала до начала XIX века и была "создана в нынешних границах только в рамках Российской империи". Казахстан же назван "искусственным образованием, бывшими русскими территориями". Автор текста, размещенного на странице Медведева, обвиняет власти среднеазиатской страны в переселении представителей разных этнических групп — по его мнению, это можно "квалифицировать как геноцид русских".

Про Латвию и другие балтийские страны в тексте, появившемся на странице Медведева во "ВКонтакте", прямо ничего не говорится.

Помощник Медведева сегодня утром сообщил государственному агентства РИА "Новости", что страницу замглавы Совбеза РФ взломали. "Последний пост во "ВКонтакте", опубликованный Медведевым, был про ВМФ — а с тем, кто вчера взломал его страницу и публиковал другой пост, разберутся администрация соцсети и те, кому положено", — говорится в комментарии.

После начала российского вторжения в Украину Медведев завел Telegram-канал, в котором неоднократно рассказывал об "оголтелой русофобии Запада", призывал ужесточить контроль над "иноагентами", предлагал полностью запретить поставки продовольствия "недругам" России и высказывал сомнение, что Украина будет существовать спустя два года. "Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", — написал Медведев в начале лета.

В середине июне на сайте газеты "Известия" опубликовали статью за подписью первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, в которой говорилось, что "вся Россия будет восстанавливать Донбасс, разрушенный фашистами". Автор текст оценивал затраты на это в "триллионы" рублей. Вскоре статью удалили с текста издания, а "Известия" заявили о взломе сайта.