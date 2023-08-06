В Словении растет число жертв наводнения

Масштабные наводнения в Словении унесли жизни не менее четырех человек. На берегу реки Савы в районе Любляны днем в субботу, 5 августа, обнаружили тело мужчины, пишет национальное информационное агентство STA со ссылкой на полицию.

Накануне сообщалось, что в результате наводнений и оползней, которые вызвали обрушившиеся на страну ливни, погибли как минимум три человека. В их числе женщина в городе Камник, а также двое нидерландских альпинистов, предположительно умерших от удара молнии в горах в районе Краня.

Не менее пяти граждан Нидерландов считаются пропавшими без вести, передает радиостанция NOS со ссылкой на МИД королевства.

Ущерб на полмиллиарда евро

Премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил, что страна столкнулась с крупнейшим стихийным бедствием в своей новейшей истории. По его оценкам, ущерб от наводнения превысит 500 миллионов евро. Вода разрушила жилые дома, учреждения, дороги и объекты энергоинфраструктуры.