В Словении двух иностранцев подозревают в шпионаже на Россию

По информации изданий, подозреваемые были агентами ГРУ и работали в Словении под фальшивыми именами. Один из них имел гражданство Аргентины. Предполагаемых агентов задержали в офисном здании в люблянском районе Бежиград.

В общей сложности им грозит до восьми лет лишения свободы за шпионаж и дачу ложных показаний при пересечении границы.

26 января 2023 года в аэропорту Мюнхена был задержан житель Германии, полное имя которого не раскрывается. Арест связан с расследованием дела о шпионаже в немецкой Федеральной службе разведки и контрразведки БНД. Утверждается, что подозреваемый передавал одной из российских спецслужб информацию, полученную от арестованного ранее сотрудника.

Статьи по теме: Суд в Швеции признал двух братьев виновными в шпионаже в пользу России. Один из них получил пожизненный срок

19 января 2023 года в Швеции бывшего сотрудника спецслужб и его брата признали виновными в шпионаже в пользу России. Пеймана Киа суд приговорил к пожизненному заключению, а его брата Паяму – к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы.Братья были арестованы в ноябре прошлого года, им обоим предъявили обвинение по статье о шпионаже с отягчающими обстоятельствами.

В октябре прошлого года в Норвегии задержали гражданина Бразилии, подозреваемого в работе на российскую разведку. По данным полиции, он приехал в страну для проведения исследований осенью 2021 года. В ведомстве считают, что он находится в Норвегии под вымышленным именем, а на самом деле является россиянином и работает на российскую разведку.