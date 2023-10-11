В Словакии сформирована правящая коалиция. Ее возглавила партия, выступавшая против военной помощи Украине

В коалицию войдут "SMER-SD", у которой 42 места в парламенте, левая партия "Голос" бывшего премьер-министра Петера Пеллегрини с 27 депутатами и "Национальная партия" с 10 мандатами.

Парламент Словакии состоит из 150 депутатов. Коалиционное соглашение предусматривает, что партия Фицо сможет назначить премьер-министра и шесть министров, что открывает политику возможность вновь стать главой правительства, отмечает AP. "Голос" сможет выбрать спикера парламента и семь министров, а "Национальная партия" — трех министров.

Три партии в соглашении обязались проводить внешнюю политику, основанную на членстве в ЕС и НАТО, а также "уважая национальные интересы Словакии", пишет AP.

Фицо во время предвыборной кампании обещал, что в случае его победы Словакия перестанет оказывать Украине военную помощь и передавать оружие, но сохранит гуманитарную помощь.