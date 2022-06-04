В Словакии при столкновении поездов пострадали 74 человека

В результате столкновения пассажирского поезда с железнодорожным локомотивом произошедшего в пятницу, 3 июня, в Словакии 74 человека получили травмы различной степени тяжести. Согласно заявлению местной полиции, опубликованному на странице в Facebook, 59 человек получили легкие ранения, 11 - средней степени тяжести, четыре - тяжелые травмы. Из них 34 человека доставлены в близлежащие больницы.

Всего в поезде в момент столкновения находились около 100 человек. Авария произошла около города Врутки на северо-западе Словакии. Полиция выясняет причины инцидента.

Министерство транспорта и строительства в Братиславе и государственная железнодорожная компания подтвердили случившееся словацкому государственному информагентству TASR. Пассажирский поезд остановился на железнодорожных путях из-за поломки, в него врезался локомотив, который должен был оказать поезду техническую помощь, сообщило ведомство, не предоставив информации о числе раненых или погибших.

Железнодорожная катастрофа в Баварии

Ранее 3 июня в результате крупной железнодорожной катастрофы близ города Гармиш-Партенкирхен в Верхней Баварии погибли не менее трех человек, еще около 60 пассажиров получили травмы, 16 из них - тяжелые, сообщила полиция города Розенхайм.

Региональный поезд, следовавший из Гармиш-Партенкирхена в Мюнхен, сошел с рельсов в районе деревни Бурграйн, три вагона опрокинулись на бок.