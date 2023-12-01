Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Поскольку срок реализации проектов, на которые изначально были направлены средства ЕС, истекал до конца года, министр решила перераспределить средства, ссылаясь на нехватку времени.

"Министерство культуры искало другие пути эффективного использования этих средств и решило изменить целевое назначение этих ресурсов. Это изменение пойдет на пользу Словацкой филармонии и Университетской библиотеке в Братиславе", – сказала Шимковичова.

Дезинформация является серьезной проблемой в Словакии, поскольку словаки являются одними из самых склонных к вере в теории заговора в ЕС.

Даже сама министр уже давно стала известным распространителем дезинформации в Словакии. В своих видео она предупреждает об "угрозе химических следов", а за месяц до выборов опубликовала мистификацию о том, что ЕС хочет запретить туалетную бумагу и заменить ее соломой.