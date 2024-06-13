В Швейцарии пройдет Cаммит мира. Поможет ли он Украине?

„Я бы не преувеличивал значение тех формулировок, которые там сейчас будут записаны. Да, можно записать, что есть другие хорошие планы [урегулирования войны в Украине]. Ну, прекрасно, кто против того, чтобы объединить все замечательные планы в один большой и закончить войну? Это можно просто повернуть в свою сторону, если ты понимаешь, о чем идет речь. Поэтому я бы на все эти общие декларации и заявления реагировал более чем спокойно. Нам из этого нужно выжать несколько практичных вещей, которые могут нам помочь“, — заявил он в эфире киевского Радио NV.