В Швейцарии дипломата РФ подозревают в шпионаже

Указывается, что двух мужчин, не имеющих дипломатической неприкосновенности, подозревают в нарушении закона о военном имуществе (Kriegsmaterialgesetz, KMG). В отношении российского дипломата федеральный департамент (министерство) юстиции и полиции Швейцарии удовлетворил ходатайство федеральной прокуратуры о разрешении на проведение расследования. При этом на его имя был выдан „национальный ордер на задержание“.

Федеральная прокуратура Швейцарии ведет расследование по подозрению в шпионаже в отношении российского дипломата и еще двух фигурантов, которые, по данным властей, пытались произвести закупку оружия и других опасных материалов. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает в субботу, 13 июля, агентство AFP.

Ранее газета Tages-Anzeiger писала, что россиянин, имевший в Берне аккредитацию дипломата, находился под наблюдением швейцарских спецслужб. По данным издания, он покинул Швейцарию, после того как против него были выдвинуты обвинения в нарушении закона о военном имуществе.

Российские агенты в Швейцарии

Как сообщает федеральная прокуратура Швейцарии, МИД страны подтвердил, что после выезда дипломатическая неприкосновенность россиянина утратила силу. По его делу в стране прошли обыски в ряде домов. Между тем в отношении подозреваемого действует презумпция невиновности, напоминают в прокуратуре.