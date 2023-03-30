Известно, что трое из осужденных российские граждане, четвертый швейцарец. Их имена по швейцарским законам не разглашаются. Все намерены обжаловать приговор.

Как сообщали СМИ, Ролдугин с 2014 по 2016 год внес на счет 50 млн долларов, не предоставив убедительных объяснений происхождения средств.

Судья в цюрихском суде отметил, что у него не осталось сомнений в том, что Ролдугин не был истинным владельцем этих денег. Кремль всегда отрицал любую связь Путина с деньгами Ролдугина.

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По швейцарским законам банки обязаны отказывать в открытии счетов или закрывать их в случае подозрений в отношении владельца счета или источника денег.

Ролдугин — крестный отец Марии (последнее время известна под фамилией Воронцова), старшей дочери Путина и его бывшей жены Людмилы (после развода сменила фамилию на Очеретная).