В Швеции выходцу из РФ запросили 5 лет по делу о шпионаже

Скворцов, арестованный в ноябре 2022 года, живет в Швеции с 1990-х годов и управляет компаниями по импорту и экспорту. Этот свой бизнес он использовал, чтобы незаконно добывать информацию и технологии, которые он передавал ГРУ, говорится в обвинительном заключении. Прокуроры считает, что Скворцов был частью обширной российской сети, созданной для получения технологий, недоступных Москве из-за санкций.

Мужчине предъявлены обвинения по двум пунктам о "незаконной разведывательной деятельности" против США и Швеции на протяжении более десяти лет. Большая часть трехнедельного судебного процесса проходила за закрытыми дверями по соображениям национальной безопасности. Свидетелями по нему в числе прочих выступили агент американского ФБР и представители шведских спецслужб.

Скворцов отрицает все обвинения