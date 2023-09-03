В Швеции приветствуют решение Фонда Нобеля по послу РФ

Ранее решение Фонда Нобеля назвали "победой гуманизма".

В Киеве приветствовали решение Фонда Нобеля об отзыве приглашения российскому послу

Решение Фонда Нобеля отозвать приглашение посла России на церемонию вручения Нобелевских премий является "победой гуманизма", считает МИД Украины. Представитель МИД Олег Николенко в Facebook выразил благодарность тем, кто требовал справедливости. "Убеждены, что аналогичное решение должно быть принято и в отношении российских и белорусских послов в Осло", - добавил он.

Ранее в тот же день стало известно, что Фонд Нобеля на фоне резкой критики отозвал приглашение посла России в Швеции на церемонию вручения нобелевских премий в Стокгольме. Одновременно фонд выступил в защиту своего первоначального решения.