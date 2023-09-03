03 сентября 2023 г. 10:09

В Швеции приветствуют решение Фонда Нобеля по послу РФ

 
Deutsche Welle
Nobelio premija
Nobelio premija
ФОТО: Shutterstock

Власти Швеции приветствовали решение Фонда Нобеля отозвать приглашение российскому послу на церемонию вручения Нобелевских премий. "Приветствую новое решение правления Фонда Нобеля относительно церемонии вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Многочисленные и сильные реакции свидетельствуют о том, что вся Швеция однозначно стоит на стороне Украины против ужасной агрессивной войны России", - написал в сети микроблогов X премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Ранее решение Фонда Нобеля назвали "победой гуманизма".

В Киеве приветствовали решение Фонда Нобеля об отзыве приглашения российскому послу

Решение Фонда Нобеля отозвать приглашение посла России на церемонию вручения Нобелевских премий является "победой гуманизма", считает МИД Украины. Представитель МИД Олег Николенко в Facebook выразил благодарность тем, кто требовал справедливости. "Убеждены, что аналогичное решение должно быть принято и в отношении российских и белорусских послов в Осло", - добавил он.

Ранее в тот же день стало известно, что Фонд Нобеля на фоне резкой критики отозвал приглашение посла России в Швеции на церемонию вручения нобелевских премий в Стокгольме. Одновременно фонд выступил в защиту своего первоначального решения.

"Мы считаем важным и правильным максимально широко распространять ценности и послания, связанные с Нобелевской премией, например прошлогодний ясный политический месседж, когда премия мира была присуждена правозащитникам из России и Беларуси, а также украинцам, документирующим российские военные преступления", - указывается в пресс-релизе Фонда Нобеля.

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