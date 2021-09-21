В Швеции супружеской паре запретили назвать сына "Владимир Путин". Ведомство, куда был подан соответствующий запрос, отклонило имя, поскольку оно входит в категорию "неуместных" имен. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщило издание Aftonbladet.
"Имя не должно наносить его носителю оскорбление, ставить его в затруднительное положение или по какой-либо причине восприниматься как неподобающее", — говорится в обнародованном в тот же день заявлении ведомства.
Первое заявление родителей — жителей деревни на юге Швеции — также было отклонено в начале сентября. Тогда они предложили вариант имени для сына — просто "Путин". Его не разрешили использовать в качестве имени из-за того, что это фамилия. Как сообщили в органах власти, к письму с отказом прилагался формуляр заявления о регистрации нового имени.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы: наверное, снова придется вводить карантин (88)
Премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что Литва...
Калькулятор: какой поставщик предлагает самую выгодную цену на электроэнергию (61)
Выбирать поставщика электроэнергии становится легче –...
Вся Литва попала в черную зону поражения коронавирусом (25)
21 сентября утром Департамент статистики сообщил, что...
Премьер Литвы: если у жителей будут проблемы с оплатой отопления, им предоставят компенсации
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...
ЕСПЧ признал Россию ответственной в отравлении Александра Литвиненко (49)
Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу...