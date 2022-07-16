Концерт российской оперной певицы Анны Нетребко в Штутгарте отменен без возможности переноса даты по причине отказа земельной компании недвижимости и строительства Баден-Вюртемберга. Об этом сообщила пресс-служба компании-промоутера C2 Concerts в пятницу, 15 июля. "Мы очень сожалеем о решении земельной компании недвижимости и строительства Баден-Вюртемберга и о связанной с этим отмене концерта", - говорится в сообщении.

Нетребко и ее муж, азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов, должны были выступить в парадном дворе Штутгартского замка 3 сентября. Земельная компания недвижимости и строительства принадлежит министерству финансов Баден-Вюртемберга и управляет, среди прочего, государственными замками и парками. Промоутер выразил несогласие с оценкой министра финансов земли Даниала Баяза (Danyal Bayaz), который объяснил отказ в предоставлении площадки тем, что проведение мероприятия создало бы для Штутгарта "угрозу общественной безопасности и порядка вплоть до преступлений и беспорядков".

Баяз в марте обвинил Нетребко в том, что она недостаточно явно дистанцировалась от президента России Владимира Путина. До тех пор, пока она не дистанцируется "правдоподобно", она не будет петь в парадном дворе Штутгартского замка в сентябре, заявил он тогда газетам Stuttgarter Nachrichten и Stuttgarter Zeitung. Тем временем оперная дива публично выступила против войны в Украине, однако не против Путина. На прошлой неделе министерство финансов сообщило, что не считает возможным выступление Нетребко, пока в Украине идет война.