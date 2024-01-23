В штате Нью-Гэмпшир пройдут первые праймериз кандидатов в президенты США

Нью-Гэмпшир – маленький штат с населением в 1, 5 миллиона человек, но традиционно результаты голосования в нем задают тон для всей президентской гонки.

У республиканцев осталось 2 кандидата, борющихся за номинацию. Бывший президент Дональд Трамп намерен закрепить в Нью-Гэмпшире свое лидерство после убедительной победы на кокусах в Айове 15 января.

Никки Хейли, экс-губернатор Южной Каролины и бывшая посол в ООН, надеется стать главной альтернативой Трампу для республиканских избирателей после того, как губернатор Флориды Рон Десантис приостановил свою избирательную кампанию в воскресенье и поддержал Трампа.

"Америка не проводит коронаций, – заявила Хейли на митинге во Франклине. – Давайте покажем всем СМИ и политическому классу, что у нас другой план, и покажем стране, на что мы способны".

Никки Хейли призывает активно проголосовать за нее тех избирателей в Нью-Гэмпшире, кто решительно настроен не допустить Дональда Трампа в Белый дом.

Хейли предстоит нелегкая борьба.