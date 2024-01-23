В штате Нью-Гэмпшир пройдут первые праймериз кандидатов в президенты США

Нью-Гэмпшир – маленький штат с населением в 1, 5 миллиона человек, но традиционно результаты голосования в нем задают тон для всей президентской гонки.
У республиканцев осталось 2 кандидата, борющихся за номинацию. Бывший президент Дональд Трамп намерен закрепить в Нью-Гэмпшире свое лидерство после убедительной победы на кокусах в Айове 15 января.
Никки Хейли, экс-губернатор Южной Каролины и бывшая посол в ООН, надеется стать главной альтернативой Трампу для республиканских избирателей после того, как губернатор Флориды Рон Десантис приостановил свою избирательную кампанию в воскресенье и поддержал Трампа.
"Америка не проводит коронаций, – заявила Хейли на митинге во Франклине. – Давайте покажем всем СМИ и политическому классу, что у нас другой план, и покажем стране, на что мы способны".
Никки Хейли призывает активно проголосовать за нее тех избирателей в Нью-Гэмпшире, кто решительно настроен не допустить Дональда Трампа в Белый дом.
Хейли предстоит нелегкая борьба.
Большинство консерваторов в республиканской партии хотят дать Трампу еще один шанс победить президента Джо Байдена, несмотря на поражение на выборах 2020 года и 91 обвинение в тяжких преступлениях, предъявленных Трампу в четырех отдельных обвинительных заключениях.
Почти все ведущие республиканцы встали на сторону Трампа, а опросы в Нью-Гэмпшире показывают, что он опережает Хейли в этом штате.
По данным опроса Washington Post-Monmouth University, 52 процента потенциальных участников республиканских праймериз поддерживают Трампа, а 34 процента - Хейли.
По данным опроса этого же опроса, губернатор Флориды Рон Десантис набирает 8 процентов, но опрос был проведен до того, как Десантис неожиданно завершил свою избирательную кампанию.
Поддержка избирателями Никки Хейли почти удвоилась по сравнению с 18 процентами, которые она набирала в ноябре 2023 года, однако поддержка Трампа за этот же период выросла на шесть процентов.
Президент Джо Байден не собирается участвовать в демократических праймериз в Нью-Гэмпшире.
Однако сторонники Байдена организовали кампанию по записи его фамилии в бюллетень для голосования.