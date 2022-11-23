Об этом сообщает Bloomberg, отметив при этом, что перебои с поставками дизельного топлива почти на всех мировых энергетических рынках усугубили инфляцию и затормозили экономический рост.
Спотовые цены на ДТ в Нью-Йорке, являющиеся ключевым ориентиром для глобального рынка, за последний год выросли на 50%.
Как говорится в материале, на рост дефицита повлияли ограниченные поставки сырой нефти; последствия пандемии коронавируса, вынудившей закрыть наименее прибыльные мощности по переработке нефти в ДТ; забастовки на НПЗ в Европе, ожидание введения эмбарго на российские нефтепродукты, а также бэквордация - ситуация на рынке, когда цены на товары со срочной поставкой (спотовые цены) оказываются выше долгосрочных цен (фьючерсов). Она провоцирует участников рынка к немедленной перепродаже товара, а не накапливанию ресурсов.
"Ситуация может стать гораздо более драматичной, если Евросоюз откажется от поставок из России. Европа больше зависит от дизельного топлива, чем любой другой регион мира", — сказано в сообщении.
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