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Дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына впервые оказалась на публике и была показана официальным Центральным телеграфным агентством страны. Ребёнку около 12 лет, её имя названо не было. Ким привёл её на испытания баллистической ракеты.
Kim Jong Unas su dukra
Kim Jong Unas su dukra
© AP / Scanpix

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты был произведён 18 ноября, сообщение с упоминанием дочери ЦТАК размеcтило на следующий день. Ребёнок в белом пуховике вместе с отцом сфотографированы напротив мобильной пусковой установки с испытанной ракетой и во время общение Кима с военными. На этом снимке показана и жена Кима Ли Соль Чжу.

До этого момента Северная Корея никогда не подтверждала официально, что у Кима есть дети. Разведка Южной Кореи предполагает, что у него трое детей, двое дочерей и сын, родившиеся в 2010, 2013 и 2017, передаёт агентство "Рёнхап".

Власть в Северной Корее фактически передаётся по наследству, Ким Чен Ын унаследовал высшую власть в государстве от своег отца Ким Чен Ира, а тот, в свою очередь, — от своего отца, основателя северокорейского коммунистического режима Ким Ир Сена. Ранее эксперты предполагали, что наследником нынешнего правителя может стать его сестра Ким Ё Чжон, но публичная демонстрация ребёнка может означать, что её отец решил готовить дочь к исполнению государственных обязанностей.

КНДР 18 ноября испытывала баллистическую ракету "Хвасонпхо-17". Она была запущена с территории международного аэропорта Пхеньяна, и, как утверждается, взлетела до максимальной высоты в 6 040,9 километра, пролетев 999,2 километра. Министр обороны Японии Ясухадзу Хамада в пятницу отметил, что ракета, вероятно, имеет достаточную дальность полёта, чтобы достигнуть материковой части Соединённых Штатов.

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Радио Свобода

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