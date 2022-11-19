Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты был произведён 18 ноября, сообщение с упоминанием дочери ЦТАК размеcтило на следующий день. Ребёнок в белом пуховике вместе с отцом сфотографированы напротив мобильной пусковой установки с испытанной ракетой и во время общение Кима с военными. На этом снимке показана и жена Кима Ли Соль Чжу.

До этого момента Северная Корея никогда не подтверждала официально, что у Кима есть дети. Разведка Южной Кореи предполагает, что у него трое детей, двое дочерей и сын, родившиеся в 2010, 2013 и 2017, передаёт агентство "Рёнхап".

Власть в Северной Корее фактически передаётся по наследству, Ким Чен Ын унаследовал высшую власть в государстве от своег отца Ким Чен Ира, а тот, в свою очередь, — от своего отца, основателя северокорейского коммунистического режима Ким Ир Сена. Ранее эксперты предполагали, что наследником нынешнего правителя может стать его сестра Ким Ё Чжон, но публичная демонстрация ребёнка может означать, что её отец решил готовить дочь к исполнению государственных обязанностей.

КНДР 18 ноября испытывала баллистическую ракету "Хвасонпхо-17". Она была запущена с территории международного аэропорта Пхеньяна, и, как утверждается, взлетела до максимальной высоты в 6 040,9 километра, пролетев 999,2 километра. Министр обороны Японии Ясухадзу Хамада в пятницу отметил, что ракета, вероятно, имеет достаточную дальность полёта, чтобы достигнуть материковой части Соединённых Штатов.