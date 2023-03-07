В сети появилось видео предполагаемого расстрела пленного за слова "Слава Украине". Что об этом известно?

"Даже у войны есть законы. Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание. Все причастные будут отвечать перед законом", — заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.

6 марта в соцсетях начало распространяться видео, на котором, как утверждается, запечатлено убийство россиянами украинского военнопленного. На нем виден мужчина, он стоит и курит, голос за кадром говорит: "Снимай его". Мужчина произносит: "Слава Украине", после чего слышен звук автоматной очереди, и он падает. Голос за кадром говорит: "Сдохни, сука".

Подлинность видео из каких-либо независимых источников не подтверждена. Где, когда и кем сделана съемка и кто на ней запечатлен, точно неизвестно.

Журналистка "Суспільне" и BBC News София Кочмар-Тимошенко сообщила, что нашла сестру военного, которого расстреливают на видео, однако пока не раскрыла его личность.

После публикации видео активно комментировали украинские власти. "Военные преступления культивируются в России. И отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство человека, попавшего в плен — еще один пример этого. А еще — это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее", — написал в телеграме глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что отправил запись убийства международным партнерам и своим коллегам-омбудсменам из разных стран мира как доказательство очередного военного преступления России. Он напомнил, что расстрел попавшего в плен военнослужащего является нарушением Женевских конвенций.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд провести собственное расследование обстоятельств убийства военнопленного на видео. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что инициирует присвоение звания героя Украины посмертно расстрелянному бойцу ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам 376-го дня войны пообещал, что убийцы военнопленного будут найдены: "Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!" Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!" И мы найдем убийц. Я благодарю всех, кто сейчас в бою за Украину! Спасибо каждому и каждому, кто помогает Украине! Вечная память и уважение всем, кто отдал свою жизнь за свободу для нашего народа! Вечная память и уважение всем украинским героям разных времен, которые мечтали и боролись за свободу для Украины! Украина победит!"

Российская сторона никак не комментировала видео. "Замминистра информации" аннексированной ДНР Даниил Безсонов написал в своем телеграм-канале следующее: "Есть основания считать, что расстреляли нашего солдата, которого одели в украинскую форму ради международного скандала и обвинения нашей стороны в военных преступлениях".