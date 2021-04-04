На одном из хакерских форумов в открытый доступ выложены личные данные и номера телефонов свыше 533 млн пользователей социальной сети Facebook. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщил информационный портал Business Insider.

По его данным, утечка могла затронуть пользователей из 106 стран мира, в том числе - порядка 32 млн в США, 11 млн - в Великобритании, шесть млн - в Индии. При этом в сеть попали не только полные имена и фамилии клиентов, идентификационные данные их страниц в Facebook, места жительства, даты рождения, ряд биографических данных, а в ряде случаев - также и адреса электронной почты.

Эксперт по кибербезопасности заподозрил утечку еще в январе

Официально в Facebook Inc. пока не подтвердили утечку, однако представитель корпорации отметил в беседе с изданием, что информация оказалась доступна третьим лицам из-за уязвимости, которую компания позднее, в 2019 году, устранила.

Между тем, по словам Элона Гэла, сооснователя и технического директора компании по кибербезопасности Hudson Rock, он обнаружил утечку еще в январе. Тогда, однако, база не была онлайн, а неизвестный пользователь хакерского форума разместил в сети рекламу автоматизированного бота, который мог предоставить телефонные номера нескольких сотен миллионов пользователей Facebook за вознаграждение.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free. This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked. I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8 — Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021

Рекордный штраф за нарушение правил хранения личной информации клиентов

В июле 2019 года Федеральная торговая комиссия США (FTC), защищающая права потребителей, предписала Facebook Inc. выплатить рекордный штраф в размере 5 млрд долларов (4,4 млрд евро) после другой масштабной утечки. Это -рекордный штраф, которым когда-либо облагались компании за нарушение правил хранения личной информации клиентов, и один из самых крупных, которых правительство США вообще когда-либо назначало, отмечала FTC.

В начале 2018 года стало известно, что компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 млн пользователей соцсети и передала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу Дональда Трампа, который использовал их для политической рекламы.