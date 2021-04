На одном из хакерских форумов в открытый доступ выложены личные данные и номера телефонов свыше 533 млн пользователей социальной сети Facebook. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщил информационный портал Business Insider.

По его данным, утечка могла затронуть пользователей из 106 стран мира, в том числе - порядка 32 млн в США, 11 млн - в Великобритании, шесть млн - в Индии. При этом в сеть попали не только полные имена и фамилии клиентов, идентификационные данные их страниц в Facebook, места жительства, даты рождения, ряд биографических данных, а в ряде случаев - также и адреса электронной почты.

Эксперт по кибербезопасности заподозрил утечку еще в январе

Официально в Facebook Inc. пока не подтвердили утечку, однако представитель корпорации отметил в беседе с изданием, что информация оказалась доступна третьим лицам из-за уязвимости, которую компания позднее, в 2019 году, устранила.

Между тем, по словам Элона Гэла, сооснователя и технического директора компании по кибербезопасности Hudson Rock, он обнаружил утечку еще в январе. Тогда, однако, база не была онлайн, а неизвестный пользователь хакерского форума разместил в сети рекламу автоматизированного бота, который мог предоставить телефонные номера нескольких сотен миллионов пользователей Facebook за вознаграждение.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8