В Сербии десятки тысяч вновь вышли на протест против насилия

В столице Сербии Белграде в субботу, 24 июня, прошла очередная, уже восьмая по счету акция протеста против высокого уровня насилия в обществе. Демонстранты перекрыли одну из главных улиц города, передает агентство dpa.

Протестующие требовали отставки президента Александара Вучича, главы МВД Бранислава Гашича и руководителя разведывательного Агентства безопасности и информирования Александра Вулина. Среди требований также было закрытие провластных таблоидов и телеканалов из-за пропаганды ими ненависти, в том числе к политическим противникам Вучича.

Многотысячные демонстрации с теми же лозунгами также прошли в нескольких других городах страны, в том числе в крупных - Нови-Саде, Крагуеваце и Нише. Акции были организованы оппозиционными партиями - как либеральными, так и левого толка, а также несколькими общественными движениями.

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