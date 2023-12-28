В Сербии демонстранты намерены блокировать улицы Белграда

Партия Вучича победила на выборах

Демонстрации протеста продолжаются в Сербии после парламентских выборов, которые прошли 17 декабря. Правящая правопопулистская Сербская прогрессивная партия (SNS) президента Александара Вучича одержала на них победу, получив около 47 процентов голосов, оппозиционная партия " Сербия против насилия" набрала 23 процента.

На следующий день международная миссия наблюдателей, включающая представителей ОБСЕ, Европарламента и Европейского совета, сообщила о ряде нарушений на избирательных участках, в частности о случаях насилия, покупки голосов и вброса в урны поддельных бюллетеней. Вучич отвергает обвинения в фальсификации. В избиркоме Сербии также заявили, что не обнаружили их признаков.