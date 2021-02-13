Американские СМИ поясняют, что нынешняя процедура импичмента в отношении Трампа имеет важное значение, несмотря на то, что он уже не является президентом. Это связано с тем, что сенаторы в случае решения об импичменте затем могут провести голосование, которое лишит Трампа возможности снова баллотироваться в президенты.

По словам юриста Трампа Майкла ван дер Вина, "ни один мыслящий человек не мог серьезно посчитать, что речь президента 6 января была подстрекательством к насилию или бунту". Юрист добавил, что Трамп "открытым текстом призывал осуществлять свои права мирно и патриотично". Он также назвал процесс по делу об объявлении импичмента экс-президенту "несправедливым и явно неконституционным актом политического возмездия".

Ван дер Вин подчеркнул, что слушания по импичменту Трампу "еще больше разделяют" США.

Юрист, комментируя обвинения демократов по отношению к Трампу в том, что экс-президент в своей речи использовал призыв "бороться изо всех сил", заявил, что это "обычная политическая риторика", которая "фактически не отличается" от лексики, используемой политиками на протяжении "сотен лет".

Ожидается, что выступление команды защиты Трампа не займет много времени. Несмотря на то, что у стороны защиты есть также 16 часов на представление аргументов, они используют только около четырех.

Накануне Палата представителей Конгресса США завершила представление своих аргументов против Дональда Трампа, призвав Сенат осудить бывшего президента за подстрекательство к нападению на Капитолий 6 января.

Демократы использовали свой последний день аргументации, чтобы показать, что нападавшие на здание Конгресса действовали по указанию Трампа. Они также сосредоточились на заявлениях экс-президента о том, что его поведение было "совершенно уместным", и предупредили о том, что подобное может повториться.

После выступлений групп обвинения и защиты, состоится заседание, на котором сенаторы смогут задать вопросы. У сенаторов будет на это четыре часа. Кроме того, сохраняется возможность вызова свидетелей.

Если обе стороны договорятся свидетелей не вызывать, то есть шанс, что процесс по импичменту Трампу закончится к началу следующей недели.

Американские СМИ отмечают, что данный процесс должен быть более быстрым в отличие от проводимых ранее. Так, например, в предыдущем процессе по импичменту Трампу каждая сторона получила по 24 часа для представления своих доводов.

Напомним, 6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

В январе большинство членов палаты представителей США одобрило резолюцию об объявлении импичмента Трампу, после чего этот вопрос перешел на рассмотрение сената - верхней палаты Конгресса.

Трамп с начала своего президентского срока уже второй раз проходит через процедуру импичмента. В феврале прошлого года американские сенаторы не стали признавать Трампа виновным в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.