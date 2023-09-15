В Сенате США возьмутся за Маска и работу Starlink в Украине

По словам председателя комитета Джека Рида, сообщения об использовании Starlink выявили "серьезные проблемы ответственности в отношении национальной безопасности, и комитет занимается этим вопросом".

"Комитет исследует этот вопрос со всех сторон", – сказал он.

Рид отметил, что комитет будет рассматривать более широкий рынок спутниковой связи, государственные контракты и "важную роль, которую здесь сыграли господин Маск и его компания".