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Проект "Закона об ответственности Беларуси за агрессию", внесенный в Сенат США, не видит различия между Россией и любой другой страной, которая помогает ей в агрессии против Украины.
JAV Senatas
JAV Senatas
© AFP / Scanpix

С целью удержать Минск от того, чтобы позволить России использовать белорусскую территорию для вторжения в Украину, американский сенатор Джеймс Лэнкфорд внес в Сенат проект "Закона об ответственности Беларуси за агрессию". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 11 февраля, на сайте сенатора-республиканца от Оклахомы.

Законопроект предусматривает введение санкций против Беларуси или любой другой страны, которая поддерживает "продолжающуюся неспровоцированную агрессию России против суверенитета и территориальной целостности Украины".

В сообщении указывается, что Россия разместила около 30 тысяч военнослужащих вблизи границы Беларуси и Украины, что является крупнейшим развертыванием войск в Беларуси со времен холодной войны, а также перебросила 130 тысяч военных на российско-украинскую границу и направила в Черное море еще шесть кораблей ВМФ.

Законопроект не видит различия между РФ и любой другой страной

Констатируя, что Беларусь допускает на свою территорию тысячи российских солдат, сенатор Лэнкфорд настаивает на том, что "США должны ясно дать понять, что против любой страны, которая поддерживает попытки России вторгнуться в Украину, будут применены жесткие экономические и дипломатические санкции".

Внесенный законопроект не делает различия между РФ и любым другим государством, включая Беларусь, которое помогает или содействует российским силам в любых актах военной агрессии, нарушающих суверенитет или территориальную целостность Украины. В частности, действиями, за которые могут быть введены санкции, называются: совместное с Россией участие во вторжении в Украину; оказание материальной, тактической или иной поддержки российскому вторжению; размещение на своей территории войск РФ, участвующих в нападении; сотрудничество с российской разведкой во время вторжения; а также закупка или передача летального оружия, которое используется во время вторжения в Украину.

Россия наращивает военный потенциал вокруг Украины

10 февраля в Беларуси начались совместные военные учения с Россией, в которых участвуют более 30 тысяч военнослужащих. Кроме того, стало известно о российских военно-морских маневрах, которые пройдут с 13 по 19 февраля в Черном море, в результате часть акватории, а также Керченский пролив, будет закрыта для судоходства, в том числе для торговых судов из третьих стран.

По данным разведслужб западных стран, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. На Западе призывают Москву отвести войска от украинской границы и грозят беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ, а также требует предоставления ей юридически закрепленных "гарантий безопасности". Январская серия переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ не принесла результатов, как и другие встречи представителей западных стран с российским руководством.

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