В секторе Газа за месяц погибли 88 сотрудников ООН

В заявлении приводятся данные о числе погибших с обеих сторон конфликта с 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, напало на Израиль. В Израиле погибли более 1400 человек (подавляющее большинство из них было убито в первый же день, когда ХАМАС захватил ряд поселений) более 200 захвачено в заложники. В заявлении также говорится о почти 9500 погибших в секторе Газа, в том числе 3900 детей. Это данные министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС.