В сектор Газа доставлена гумпомощь через КПП Израиля

Впервые после заключения договоренности между Египтом и США гуманитарная помощь для сектора Газа была перенаправлена с закрытого египетского пограничного КПП "Рафах" на израильский КПП "Керем-Шалом". С КПП "Рафах" к КПП "Керем-Шалом" прибыло 200 грузовиков с гумпомощью, грузовики начали проходить на территорию заблокированного сектора Газа, сообщило египетское государственное телевидение в воскресенье, 26 мая. В состав колонны входят и четыре автоцистерны с топливом.