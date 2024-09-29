В Саудовской Аравии в текущем году казнено почти 200 человек

В Саудовской Аравии, по подсчетам агентства AFP, в этом году казнено максимальное число людей за последние три десятилетия. После того, как в субботу, 28 сентября, были приведены в исполнение еще три смертных приговора, общее количество казней в королевстве в 2024 году достигло 198.

В минувшем году в Саудовской Аравии было казнено 170 человек, а в 2022 году были приведены в исполнение 196 смертных приговоров.

Критика из-за смертных приговоров