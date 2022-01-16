В ряде стран ЕС - массовые протесты против мер по борьбе с пандемией

Массовые протесты против ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом, в субботу, 15 января, прошли в целом ряде стран ЕС. В Германии подобные выступления состоялись по всей стране. В некоторых из городов сторонники ограничительных мер устраивали также контрдемонстрации.

В Гамбурге планировалось проведение масштабной акции протеста против всеобщей обязательной вакцинации от коронавируса и других мер по борьбе с пандемией, однако в четверг, 13 января, на фоне высокого числа заражений SARS-CoV-2 в городе полиция объявила о запрете на ее проведение. На протяжении нескольких предыдущих недель еженедельные субботние демонстрации критиков правительственных мер по борьбе с пандемией COVID-19 в Гамбурге относились к числу самых масштабных в Германии. Так, 8 января число участников подобного мероприятия, по данным полиции, составило 16 000 человек.

Несмотря на запрет на проведение протестной акции, около 3000 человек собрались 15 января перед гамбургской картинной галереей



"Кунстхалле". По наблюдениям репортеров агентств dpa и AFP, полиция попыталась разогнать собравшихся, когда те начали показывать плакаты и скандировать лозунги, при этом дело дошло до отдельных стычек между гражданами и представителями органов охраны правопорядка.

Между тем в центре Гамбурга в тот же день, 15 января, состоялась демонстрация сторонников ограничительных мер, направленных против распространения коронавируса. По данным полиции, в этой акции приняли участие около 2900 человек.

Массовые выступления против антиковидных ограничений прошли 15 января также в Мюнхене, Фюрте, Ганновере, Оснабрюке, Шверине, Фленсбурге и некоторых других городах по всей стране. В Дюссельдорфе в протесте приняли участие около 7000 человек, во Фрайбурге - около 6000. Некоторые из акций критиков антиковидных ограничений в этих городах также сопровождались контрдемонстрациями сторонников карантинных мер.

В Коттбусе 15 января полиция разогнала незаявленную многотысячную акцию граждан, выступающих с критикой правительственных мер по борьбе с пандемией.

"Враги государства" среди участников протестов

По данным полиции, все субботние акции прошли преимущественно мирно, хотя многие их участники игнорировали требование надеть маску.

Между тем глава Федерального ведомства по охране Конституции Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, в номере за 17 января, что среди людей, протестующих против антиковидных мер, есть "новая категория врагов государства", которые не подпадают под категории правых или левых экстремистов. Таких людей объединяет не идеология, но презрение к демократическому государству и его представителям, отметил Хальденванг.

Протесты против мер по борьбе с пандемией в Австрии

Массовые протесты против антиковидных ограничений и обязательной вакцинации от коронавируса состоялись 15 января и в других странах ЕС. Так, в столице Австрии Вене, по данным газеты Kurier, на улицы вышли 27 000 недовольных граждан.

По итогам протеста было задержано два человека, сообщает издание. Поскольку далеко не все участники мероприятия носили маски формата FFP2, полиция оформила множество штрафов и заявлений о нарушениях.

Некоторые участники протеста пришли в поддельной форме полицейских и принесли с собой перечный спрей, что также является правонарушением.

В сою очередь выступивший на сцене председатель правопопулистской Австрийской партии свободы Херберт Кикль пообещал "устроить настоящий танец" в парламенте во время дебатов об обязательной вакцинации, запланированных на следующую неделю, и призвал провести новые парламентские выборы.

Протесты против паспортов вакцинации во Франции и Италии

Во Франции, по данным радио Deutschlandfunk, 15 января 50 000 человек вышли на улицы с протестом против нового "паспорта здоровья", или паспорта вакцинации, введение которого предполагает, что доступ во многие заведения разрешается только полностью привитым от коронавируса или недавно переболевшим COVID-19.

Кроме того, масштабные антиковидные протесты состоялись в Риме. Их участники выступали против введения обязательной вакцинации от коронавируса для жителей страны в возрасте старше 50 лет и против "коронавирусного паспорта", подтверждающего, что его обладатель переболел ковидом, привит от этой болезни или имеет отрицательный тест на коронавирус.

В Нидерландах 15 января свои заведения, несмотря на запрет, открыли многочисленные владельцы кафе, баров и ресторанов. Тем самым они выразили свое возмущение тем, что отмена длящегося уже несколько недель локдауна не распространилась на их бизнес.