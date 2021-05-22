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Шесть военных конвоев НАТО, которые примут участие в учениях Noble Jump 2021 Румынии, отправились в пятницу из Бухареста к Национальному объединенному центру подготовки "Джетика" в населенном пункте Чинку (уезд Брашов), передает ТАСС.
Amerikiečių karys NATO
Amerikiečių karys NATO
© AFP / Scanpix

По данным Минобороны Румынии, конвои с 250 военными и 125 единицами боевой техники, входящими в турецкий контингент Объединенных сил быстрого реагирования НАТО (Very High Readiness Joint Tast Force - VJTF), прибыли в Румынию через пограничный пункт в Джурджу в четверг и находились в Бухаресте 20-21 мая.

В учениях Noble Jump 2021, которые проходят в период 19 мая - 2 июня 2021 года на территории Румынии, принимают участие более 4 тыс. военных Румынии и других стран НАТО с примерно 600 единицами боевой техники.

Маневры были запланированы Верховным командованием объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE) и координируются Командованием объединенных сил союзников в Неаполе. Они представляют собой третий этап учений NATO Steadfast Defender 21.

Учения Noble Jump 2021 заключаются в перемещении в кратчайшие сроки наземного компонента VJTF наземным (дорожным и железнодорожным), воздушным и морским путем по территории Румынии с пунктом назначения в Национальном объединенном центре подготовки "Джетика" в населенном пункте Чинку.

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