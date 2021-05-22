aA
Шесть военных конвоев НАТО, которые примут участие в учениях Noble Jump 2021 Румынии, отправились в пятницу из Бухареста к Национальному объединенному центру подготовки "Джетика" в населенном пункте Чинку (уезд Брашов), передает ТАСС.
Amerikiečių karys NATO
Amerikiečių karys NATO
© AFP / Scanpix

По данным Минобороны Румынии, конвои с 250 военными и 125 единицами боевой техники, входящими в турецкий контингент Объединенных сил быстрого реагирования НАТО (Very High Readiness Joint Tast Force - VJTF), прибыли в Румынию через пограничный пункт в Джурджу в четверг и находились в Бухаресте 20-21 мая.

В учениях Noble Jump 2021, которые проходят в период 19 мая - 2 июня 2021 года на территории Румынии, принимают участие более 4 тыс. военных Румынии и других стран НАТО с примерно 600 единицами боевой техники.

Маневры были запланированы Верховным командованием объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE) и координируются Командованием объединенных сил союзников в Неаполе. Они представляют собой третий этап учений NATO Steadfast Defender 21.

Учения Noble Jump 2021 заключаются в перемещении в кратчайшие сроки наземного компонента VJTF наземным (дорожным и железнодорожным), воздушным и морским путем по территории Румынии с пунктом назначения в Национальном объединенном центре подготовки "Джетика" в населенном пункте Чинку.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

NEWSru.com

TOP новостей

Профессор: сейчас самое время снимать ограничения в Литве (31)

"Сейчас самое время для снятия ограничений , поскольку...

Вилла литовского миллионера в Турции: блеск золота и роскошь на берегу моря (41)

Новая тенденция 2021 года. После печальной зимней...

С понедельника – перемены: приезжих из некоторых стран ждет жесткая изоляция (5)

С 24 мая более жесткие условия изоляции ждут приезжих из...

Коронавирус в Литве: 882 новых случая, скончались 8 человек (12)

За минувшие сутки в Литве подтверждены 882 новых случая...

За последние сутки от коронавируса в Литве скончался человек из группы 20-29 лет

За минувшие сутки от коронавируса ( COVID-19 ) в Литве...