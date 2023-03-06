В Румынии первый в мире советник с искусственным интеллектом

Этот искусственный интеллект был разработан исследователями для быстрого анализа мнений румынских граждан. Люди смогут общаться с Ионом на сайте проекта.

ИИ также будет мониторить соцсети, чтобы выяснить, о чем говорят люди, и проводить анализ настроений — это означает, что он проанализирует, например, есть ли положительная или отрицательная реакция на определенное событие.

Как именно этот помощник Ион собирается помочь румынскому правительству? Мы поговорили с Нику Себе, координатором исследовательской группы.

Нику Себе, профессор компьютерных наук университета Тренто:

"Я не ожидаю, что премьер-министр всегда будет делать то, что скажет Ион, это, скорее, предложение, измерение пульса в режиме реального времени. И еще один важный аспект заключается в том, что с помощью системы такого типа мы надеемся охватить большую часть румынского населения".

Хотя эта технология является первой в своем роде в мире, некоторые эксперты говорят нам, что у нее могут быть некоторые недостатки.

Говорит Крис Шришак, научный сотрудник Ирландского совета по гражданским свободам:

"Они использовали термин публичное пространство, и казалось, что они приравнивают социальные сети к публичному пространству, что, конечно, само по себе проблематично, потому что там представлены не все. Некоторые голоса будут звучать громче, особенно если вы публикуете сообщения регулярно. Именно поэтому я говорил, что общественность определенно должна знать, как ИИ будет решать, какие голоса будут выбраны и какие из них будут сильно влиять на политику".

Действительно, некоторые эксперты обеспокоены тем, что, например, боты могут начать рассылать спам в социальных сетях, чтобы создать впечатление, что тема в тренде, хотя на самом деле это не так.

Несколько месяцев назад The Cube уже освещал кампанию по рассылке спама ботами в Польше.

Поддельные аккаунты в социальных сетях усилили антиукраинские хэштеги в Твиттере, создав впечатление массовой оппозиции украинским беженцам.

Экспертам важно, чтобы этот инструмент не использовался для определения будущей политики из-за таких рисков.

Крис Шришак, научный сотрудник Ирландского совета по гражданским свободам:

"В идеале его не следует использовать в качестве исходных данных для политических решений, которые будут разработаны. Скорее, его потенциально можно использовать так, чтобы вы получали реакцию на уже реализованные решения".

Исследователи, работающие над Ионом, сказали The Cube, что будут внимательно следить за моделью и вносить изменения, если что-то пойдет не так, как планировалось.