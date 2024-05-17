2024.05.17 13:05

В Руане на северо-западе Франции неизвестный пытался поджечь синагогу

 
Радио Свобода
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij
В городе Руан на северо-западе Франции утром в пятницу, 17 мая, неизвестный пытался поджечь синагогу. Об этом сообщил глава французского МВД Жеральд Дерманен.


Злоумышленник, у которого при себе были нож и железный прут, пытался напасть на полицейских. В результате задержания он был застрелен. Личность нападавшего и его мотивы устанавливаются.

В Руане проживает до 200 еврейских семей.

Сегодня же, в Стокгольме полиция задержала несколько человек, открывших огонь недалеко от посольства Израиля. По факту ведется расследование. Пока неизвестно существует ли связь между инцидентом и израильской дипмиссией.

По данным, министерства по делам диаспоры Израиля, после нападения на юг Израиля 7 октября прошлого года палестинской ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, количество антисемитских высказываний в интернете по всему миру увеличилось на 1180%.

Число призывов к насилию против евреев увеличилось на 400% по сравнению с периодом до боевой операции израильской армии в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС и на 340% по сравнению с аналогичными датами предыдущего месяца. Большая часть контента публикуется на арабском (71%) и английском (28%) языках.

По данным Тель-Авивского университета, во Франции за 2023 году после 7 октября число инцидентов антисемитского характера увеличилось почти на 285% — до 1676 случаев.

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