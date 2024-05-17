В Руане на северо-западе Франции неизвестный пытался поджечь синагогу



Злоумышленник, у которого при себе были нож и железный прут, пытался напасть на полицейских. В результате задержания он был застрелен. Личность нападавшего и его мотивы устанавливаются.

В Руане проживает до 200 еврейских семей.

Сегодня же, в Стокгольме полиция задержала несколько человек, открывших огонь недалеко от посольства Израиля. По факту ведется расследование. Пока неизвестно существует ли связь между инцидентом и израильской дипмиссией.