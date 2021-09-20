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Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, есть погибшие, сообщает РБК.
В российском вузе неизвестный открыл стрельбу по студентам
© Stopkadras

Telegram-канал "База" пишет, что студенты выпрыгивали из окон в попытке спастись. Он опубликовал видео, где, возможно, виден стрелок. В видео присутствует нецензурная лексика.

"Базе" известно имя стрелка: Тимур Бекмансуров. Перед нападением он оставил записку в соцсетях.

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Сообщается, что сейчас нападавший ликвидирован. На месте работает ОМОН и реанимация.

Данные о погибших и пострадавших у разных изданий отличаются. Telegram-канал "112" пишет о восьми погибших и шести пострадавших.

Telegram-канал Mash и "База" пишут о четырех погибших. Позже "База" написала, что точное число погибших неизвестно, но стрелок успел попасть в 11 человек.

Издание "База" нашло пост стрелка в социальных сетях, где он подчеркивает, что не является террористом. Ему 18 лет, он студент первого курса, и сначала планировал устроить стрельбу в школе, но потом выбрал университет.

Портал Properm пишет, что он сам разослал студентам сообщения о том, что пойдёт убивать. В сообщении молодой человек подробно расписал, как, когда, за сколько купил оружие, как выбрал учебное заведение для того, чтобы пойти в него убивать.

Новость будет дополняться.

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