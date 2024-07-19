В России журналиста WSJ Эвана Гершковича приговорили к 16 годам колонии

Допрос свидетелей и изучение доказательств завершились всего за один день — 18 июля. Сегодня в суде прошли прения сторон.

Гершкович — первый американский журналист, обвиняемый в шпионаже со времён СССР. По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ собирал сведения об „Уралвагонзаводе“, который производит и ремонтирует военную технику. Следствие утверждает, что эти сведения содержат гостайну. Журналист провёл 15 месяцев в СИЗО. По статье о шпионаже ему могло грозить от 10 до 20 лет заключения.